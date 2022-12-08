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Уметь работать в любых условиях: кадры тренировок российского спецназа в зоне СВО

05:03 08.12.2022
Между выполнением боевых задач бойцы спецназа обсуждают проведенную операцию и предлагают возможные варианты ее проведения в других условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку в зоне СВО. В Министерстве обороны РФ показали кадры тренировок бойцов.

Между выполнением боевых задач военнослужащие спецназа совершенствуют слаженность работы групп и навыки владения вооружением. После боевых выходов группы разбирают этапы проведенной операции и предлагают другие варианты ее выполнения с учетом различных переменных: погодных условий, рельефа, времени суток.

После этого бойцы отрабатывают тактические приемы на полигоне. Непрерывная переработка нового опыта позволяет улучшать навыки и тактику ведения боя.

В ходе огневой подготовки военнослужащие подразделений специального назначения осваивают различные виды вооружения: противотанковые ракетные комплексы, автоматические и ручные гранатометы, пулеметы. Это необходимо, чтобы в бою можно было заменить отсутствующее или вышедшее из строя оружие другим, имеющимся в ближайшем доступе. Кроме того, в ходе стрелковой подготовки группы отрабатывают действия в условиях изменения боевой обстановки.

Такие тренировки позволяют оттачивать навыки ведения боя и сохранять жизнь личному составу. В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации десятки бойцов спецназа удостоились государственных наград: орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова.

Ранее спецназовец ЗВО рассказал, как украинский боевик спокойно ушел из боя без ноги. Он предположил, что националист мог быть под действием наркотических веществ

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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