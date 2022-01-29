В России создадут сеть центров для работы с подростками из «группы риска»

В России создадут центры по работе с подростками из «группы риска». Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Сеть таких центров будет создана в рамках программы «Подростки России». В них же будет создан Федеральный методический центр по подростковой работе и соответствующее сообщество специалистов.

«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности», - приводит слова Львовой-Беловой ее пресс-служба.

По мнению омбудсмена, взрослым необходимо своевременно проявить чуткость по отношению к таким детям. Если удастся определить источник проблемы и поддержать подростка, то это поможет многим детям.

Ранее стало известно, что в российских образовательных организациях могут появиться специальные «Службы примирения». Кроме этого, появится Федеральный детский общественный совет, в который войдут представители детских общественных советов в регионах.