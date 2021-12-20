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В российских школах могут появиться «Службы примирения»

Алиса Кононенко
23:03 20.12.2021
Помимо этого, на базе института детского омбудсмена появится платформа взаимодействия с родителями.
В российских школах могут появиться «Службы примирения»
© Фото: lb.masha Facebook
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В российских образовательных организациях могут появиться специальные «Службы примирения», сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности "Служб примирения" в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности"», - цитирует Львову-Белову РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что при уполномоченном по правам ребенка будет создана Родительская платформа, в состав которой будут приглашены руководители ведущих родительских сообществ и ассоциаций России.

Кроме этого, появится Федеральный детский общественный совет в который войдут представители детских общественных советов в регионах. Также в начале 2022 года планируется перезапустить экспертный совет и общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в РФ.

«В планах - создание Совета социально ответственного бизнеса при Уполномоченном. На этой площадке мы будем активно обсуждать тему корпоративной благотворительности, волонтерства в интересах детей, а также сотрудничество государства, НКО и бизнеса в вопросах создания в России благоприятной среды для развития ребенка в каждом регионе», - резюмировала омбудсмен.

Ранее глава Минпросвещения  Сергей Кравцов заявил, что Россия находится на первом месте в мире по качеству образования в начальной школе.

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