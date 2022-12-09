Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

© Фото: Xiao Yijiu XinHua Globallookpress

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии на пресс-конференции после поражения от сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Болезненное поражение, но я в мире с собой. Конец цикла. Я уже говорил об этом более чем полтора года назад. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Все, кто знаком со мной, это знают», - цитирует РИА Новости тренера со ссылкой на Globo.

Сборную Бразилии по футболу Тите возглавил в 2016 году. Команда завоевала Кубок Америки 2019 года под руководством тренера. На чемпионате мира в России в 2018 году бразильцы дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Бельгии.

Ранее сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Бразильцы уступили сборной Хорватии со счетом 2:4.