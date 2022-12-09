Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии пенальти и стала первым полуфиналистом ЧМ-22

Судьба матча решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась сборной Хорватии, которая победила со счетом 4:2.

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Сборная Хорватии обыграла пятикратных чемпионов мира бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

Основное время встречи хорватов с бразильцами завершилось вничью, затем игра перетекла в дополнительное время. В самом конце первого экстра-тайма гол забил Неймар. Этот мяч стал для 30-летнего футболиста 77-м за национальную команду - такое же количество забил легендарный бразильский форвард Пеле.

Однако, во втором дополнительном тайме сборная Хорватии сравняла счет. Гол забил вышедший на замену Бруно Петкович.



Судьба матча решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась сборной Хорватии, которая победила со счетом 4:2

Соперник хорватов в 1/2 финала определится в матче Нидерланды - Аргентина