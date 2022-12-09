В стране и мире В СЦКК сообщили о жертвах среди гражданского населения после обстрелов Донецка Ирина Елагина СЦКК поделился оперативной информацией о последствиях массированной атаки Донецка вечером 9 декабря. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: Представительство ДНР в СЦКК поделилось оперативной информацией о последствиях массированной атаки Донецка со стороны Украины вечером 9 декабря. «г. Донецк (Ворошиловский район): зафиксировано прямое попадание в торговые павильоны Центрального рынка; ул. 50 Лет СССР, 159 - многоквартирный жилой дом; ул. 50 Лет СССР, 151,155 - прямые попадания в многоквартирные жилые дома; бул. Школьный, 18 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; также зафиксировано возгорание автомобиля; пр. Ватутина, 55, 62, 64, 69 - прямые попадания в частные жилые дома; бул. Шевченко, 6 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; бул. Шевченко, 15 - многоквартирный жилой дом», - говорится в публикации. Кроме того, в СЦКК ДНР заявили, что «по предварительной информации есть жертвы среди гражданского населения». Напомним, что вечером 9 декабря центр Донецка подвергся массированному удару со стороны Украины с использованием РСЗО «Град». По данным городской администрации, боевики выпустили не менее 20 ракет. Экспертное мнение и аналитика