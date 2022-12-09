Украинские боевики выпустили по центру Донецка 20 ракет из РСЗО «Град»
Вечером 9 декабря в центре Донецка прогремели мощные взрывы.
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Массированной атаке со стороны Украины с использованием РСЗО «Град» подвергся центр Донецка вечером 9 декабря. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации в 19:59 фашисты выпустили по Ворошиловскому району нашего города 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Обстрел велся из н.п. Тоненькое», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.