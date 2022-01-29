Байден заявил, что США перебросит войска в Европу в ближайшее время

Штаты в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО и Восточную Европу. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил президент США Джо Байден.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», - говорится в сообщении.

Двадцать четвертого января 8,5 тысячи военных США были приведены в полную боевую готовность к отправке в страны Европы. При этом, как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден не хочет и не собирается отправлять американские ВС на Украину.

Ранее США отправили на Украину военную помощь. В этом году в Киев прибыли уже четыре борта из США, в последней партии, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, содержалось более 80 тонн боеприпасов.