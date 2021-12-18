National Interest: российские «Цирконы» и «Посейдоны» сделали бесполезными авианосцы ВМС США
Достижения России в сфере создания новейших видов вооружения ставят под сомнение мощь авианосных ударных групп Военно-морских сил США. Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
Он отметил, что новое российское оружие способно уничтожить американские «ковчеги демократии» - авианосные ударные группы, которые успели стать символом военной мощи США.
«Авианосная ударная группа ВМС США больше не кажется России неудержимым морским гигантом», - подчеркивает журналист.
Эпископос отмечает, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» сделали бесполезными американские авианосцы. Также скоро у РФ появится беспилотный подводный аппарат «Посейдон».
По мнению журналиста, новые российские разработки в сфере вооружения способны нейтрализовать любые военные угрозы, а также дать решительный и жесткий отпор мощному противнику.
На этой неделе фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую мишень на полигоне в Архангельской области. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.