В стране и мире National Interest: российские «Цирконы» и «Посейдоны» сделали бесполезными авианосцы ВМС США Иван Линдеманн По мнению журналиста Марка Эпископоса, новые российские разработки в сфере вооружения способны нейтрализовать любые военные угрозы, а также дать решительный и жесткий отпор мощному противнику. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Достижения России в сфере создания новейших видов вооружения ставят под сомнение мощь авианосных ударных групп Военно-морских сил США. Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос. Он отметил, что новое российское оружие способно уничтожить американские «ковчеги демократии» - авианосные ударные группы, которые успели стать символом военной мощи США. «Авианосная ударная группа ВМС США больше не кажется России неудержимым морским гигантом», - подчеркивает журналист. Эпископос отмечает, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» сделали бесполезными американские авианосцы. Также скоро у РФ появится беспилотный подводный аппарат «Посейдон». По мнению журналиста, новые российские разработки в сфере вооружения способны нейтрализовать любые военные угрозы, а также дать решительный и жесткий отпор мощному противнику. На этой неделе фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую мишень на полигоне в Архангельской области. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика