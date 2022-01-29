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МИД РФ назвал «маразмом» ажиотаж в западных СМИ вокруг ситуации на Украине

Анна Назайкина
21:16 29.01.2022
Ажиотаж в западных средствах массовой информации вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения, заявили в ведомстве.
МИД РФ назвал «маразмом» ажиотаж в западных СМИ вокруг ситуации на Украине
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Заявления западных средств массовой информации по ситуации вокруг Украины обретают все более абсурдные формы, ажиотаж достиг пика маразма, говорится на сайте МИД РФ в сообщении, которое было размещено в разделе «Публикации, тиражирующие недостоверную информацию о России». Речь идет о видеосюжете, созданном швейцарской телерадиовещательной компанией SRF.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В российском МИД особенно выделили слова швейцарского представителя прессы, который утверждает, что РФ якобы концентрирует свою военную мощь на границе с украинской республикой.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость - 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа», - добавили в министерстве.

Напомним, что, в понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

В четверг, 27 января, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между российскими и украинскими народами. Дипломат обратил внимание, что «заокеанские кураторы» стремятся навязать сценарий, по которому Россия якобы планирует начать войну против Украины.

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