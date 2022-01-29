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Врач развеял миф о способности чеснока и лука укреплять иммунитет

Анна Назайкина
20:39 29.01.2022
Способов повысить иммунитет БАДами не существует, подчеркнул медик.
Врач развеял миф о способности чеснока и лука укреплять иммунитет
© Фото: Karolina Grabowska pexels.com
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Врач-педиатр Кирилл Калистратов оценил эффективность чеснока и лука в качестве продуктов, укрепляющих иммунную систему.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» медик заявил, что данные продукты являются очень полезными, однако на способность организма защищаться от инфекций они никак не влияют.

«Есть медицинские препараты, которые действительно влияют на иммунитет. Это гормоны, цитостатики, иммунодепрессанты, антитела, иммуноглобулин. Способов повысить иммунитет какими-то БАДами, луком и чесноком не существует», - сказал врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для того, чтобы поддержать организм и укрепить иммунитет при коронавирусной инфекции, можно потреблять орехи. Этот продукт, по словам медика, способен уменьшать воспалительные процессы в организме за счет снижения C-реактивного белка.

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