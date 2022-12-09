Экс-ведущему «Дождя»* Коростелеву запретили въезд в Латвию

Отмечается, что телеведущий работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии

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Министерство внутренних дел Латвии запретило въезд в страну ведущему телеканала «Дождь»* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи российским военнослужащим. Об этом сообщает портал Delfi.

«Глава МВД Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внес в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь"* Алексея Коростелева, высказывания которого о поддержке российской армии вызвали скандал и привели к аннулированию лицензии "Дождя"* в Латвии», - говорится в портале.

Отмечается, что телеведущий работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд. При этом в течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в административном окружном суде.

Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к материалам «Дождя»*. Данное решение было принято в связи с размещением ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине.

* Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.