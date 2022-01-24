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Назван симптом омикрон-штамма, встречающийся у 73% инфицированных

Ян Брацкий
07:41 24.01.2022
Среди «классических» признаков омикрон-штамма эксперты выявляют также боль в горле, чихание и сильную слабость.
Назван симптом омикрон-штамма, встречающийся у 73% инфицированных
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Почти три четверти (73%) всех инфицированных омикрон-штаммом новой коронавирусной инфекции жаловались на насморк. Об этом сообщил представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам. По словам профессора, у 68% пациентов наблюдались головные боли, еще 64% заболевших отметили сильную слабость. Кроме того, одними из самых распространенных симптомов нового штамма COVID-19 стали чихание и боли в горле.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», - предупредил Ислам в беседе с интернет-газетой bdnews24.

Обнаруженный в минувшем ноябре в ЮАР и Ботсване омикрон-штамм коронавируса уже выявлен в 110 странах мира, включая Россию. По данным инфекционистов, штамм чрезвычайно заразен и распространяется намного быстрее, чем все его предшественники.

Ранее российский инфекционист объяснил, что при заражении омикрон-штаммом у пациента может обнаружиться как только один симптом, так и целое обилие различных проявлений заболевания. Сочетание таких недомоганий, как боль в горле, насморк, головная боль, осиплость и проблемы со стулом, по словам эксперта, почти наверняка указывают на «омикрон».

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