Назван симптом омикрон-штамма, встречающийся у 73% инфицированных

Почти три четверти (73%) всех инфицированных омикрон-штаммом новой коронавирусной инфекции жаловались на насморк. Об этом сообщил представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам. По словам профессора, у 68% пациентов наблюдались головные боли, еще 64% заболевших отметили сильную слабость. Кроме того, одними из самых распространенных симптомов нового штамма COVID-19 стали чихание и боли в горле.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», - предупредил Ислам в беседе с интернет-газетой bdnews24.

Обнаруженный в минувшем ноябре в ЮАР и Ботсване омикрон-штамм коронавируса уже выявлен в 110 странах мира, включая Россию. По данным инфекционистов, штамм чрезвычайно заразен и распространяется намного быстрее, чем все его предшественники.

Ранее российский инфекционист объяснил, что при заражении омикрон-штаммом у пациента может обнаружиться как только один симптом, так и целое обилие различных проявлений заболевания. Сочетание таких недомоганий, как боль в горле, насморк, головная боль, осиплость и проблемы со стулом, по словам эксперта, почти наверняка указывают на «омикрон».