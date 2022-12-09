Прикрывать друг друга: как бойцы учатся действовать малыми группами в Приморье
В Приморском крае идут тренировки военнослужащих. Бойцы учатся слаженно работать малыми группами в разных условиях - в населенных пунктах, на открытой местности и в лесополосах.
Бойцы изучают основные предметы боевой подготовки и перенимают опыт специальной военной операции. Все условия максимально приближены к реальности.
«При выполнении упражнений стрельб используются появляющиеся мишени и постоянно меняющаяся обстановка. Для придания реалистичности боя используются различные средства имитации», - сообщили в Минобороне.
Ранее «Звезда» показала, как проходят подготовку бойцы спецназа. В городских условиях они имитируют реальный бой.
Есть два сценария тренировок: уничтожение условных боевиков и спасение заложников от террористов. Инструкторы силовых структур оценивают работу спецназовцев.
Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов