Прикрывать друг друга: как бойцы учатся действовать малыми группами в Приморье

Военнослужащие проходят подготовку в Приморье в максимально приближенных к реальности условиях. В ходе тренировок они перенимают опыт спецоперации.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Приморском крае идут тренировки военнослужащих. Бойцы учатся слаженно работать малыми группами в разных условиях - в населенных пунктах, на открытой местности и в лесополосах.

Бойцы изучают основные предметы боевой подготовки и перенимают опыт специальной военной операции. Все условия максимально приближены к реальности.

«При выполнении упражнений стрельб используются появляющиеся мишени и постоянно меняющаяся обстановка. Для придания реалистичности боя используются различные средства имитации», - сообщили в Минобороне.

Ранее «Звезда» показала, как проходят подготовку бойцы спецназа. В городских условиях они имитируют реальный бой.

Есть два сценария тренировок: уничтожение условных боевиков и спасение заложников от террористов. Инструкторы силовых структур оценивают работу спецназовцев.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов