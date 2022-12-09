В стране и мире В результате спецоперации ФСБ и СК РФ в Твери задержан фигурант дела о получении беспрецедентной взятки Игнат Далакян По версии следствия, в период с 8 сентября по 5 декабря 2022 года заместитель директора Департамента строительства и реконструкции ГК «Российские автомобильные дороги» получил от представителя коммерческой организации взятку в особо крупном размере. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: В результате спецоперации тверских сотрудников Федеральной службы безопасности РФ и Следственного комитета России при получении беспрецедентной взятки задержан фигурант по уголовному делу о коррупционном преступлении. «Сумма полученных денежных средств составила 19 миллионов 500 тысяч рублей, являющаяся частью от общей суммы взятки в размере 29 миллионов рублей за совершение действий в пользу представляемой взяткодателем организации в рамках ранее заключенного договора на оказание услуг по рубке леса и корчевке пней», - сообщает ведомство. В Следственном комитете России отметили, что уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области. «Во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ следователем СК России фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», - говорится в сообщении. Ранее Федеральная служба безопасности РФ в Крыму пресекла деятельность двух российских граждан, шпионивших для Службы безопасности Украины. Подозреваемые, по данным следствия, передавали украинским спецслужбам данные об объектах Министерства обороны и ФСБ. Экспертное мнение и аналитика