США ввели санкции против главы ЦИК России Памфиловой

В списки попала Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.

© Фото: CEC Russia, Globallookpress

Соединенные Штаты ввели санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и других членов избиркома. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Как передает содержание распространенного сообщения американского Минфина РИА Новости, введенные санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации.

В списки попала Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК России Наталия Бударина и другие лица. Всего насчитывается 15 фамилий.

Также, как говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых Соединенные Штаты связывают с якобы организацией «фильтрационных» лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей ДНР.

Ранее российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что Москва не откажется от своего курса из-за санкций против России. В посольстве также отметили, что ограничения приносят вред зарубежным партнерам.