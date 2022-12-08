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В посольстве РФ заявили, что Россия не откажется от своего курса из-за санкций

Анастасия Бобылева
04:34 08.12.2022
Отмечается также, что ограничения приносят вред зарубежным партнерам.
В посольстве РФ заявили, что Россия не откажется от своего курса из-за санкций
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Посольство РФ в США заявило, что Москва не откажется от своего курса из-за санкций, а очередные ограничения в отношении экспорта из России  могут нанести вред зарубежным партнерам. По словам представителей ведомства, эти действия являются попыткой «утолить санкционный зуд» американских властей.

Подчеркивается, что введение новых санкций показывает неэффективность таких методов. Американская власть все меньше и меньше способна влиять на Россию.

«Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата - заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», - цитирует комментарий посольства РИА Новости.

А «нажим Вашингтона на частный бизнес», по словам представителей посольства, приведет к пагубным последствиям. От действий США могут пострадать зарубежные партнеры.

Ранее в Сербии заявили, что позиция страны по санкциям против России остается неизменной. Белград не поддерживает введенные ограничения и не собирается поддерживать их в дальнейшем.

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