В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом «омикрона»

Россиян предупредили, что одним из признаков нового омикрон-штамма COVID-19 может быть сыпь и раздражение на коже. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что порой такие дерматологические признаки могут появляться вместе с зудом и отечностью. Как отметила специалист, для того, чтобы избавиться от данных проявлений вируса, достаточно обычной терапии против COVID-19.

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу», — объяснила врач в разговоре с «Российской газетой».

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что «омикрон» почти не добирается до легких, оседая в бронхиальном дереве. Таким образом, заражение этим вариантом коронавируса редко вызывает пневмонию - вместо нее он вызывает бронхиолит. Врач отметил, что это неприятное заболевание, однако переносится оно легче, чем пневмония.