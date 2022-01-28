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Терапевт назвал нехарактерные симптомы «омикрона»

Иван Линдеманн
03:21 28.01.2022
Эксперт перечислил симптомы, которые не являются типичными для омикрон-штамма, однако могут присутствовать при заражении.
Терапевт назвал нехарактерные симптомы «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Омикрон-штамм коронавируса, который постепенно набирает силу в России, может нести с собой нехарактерные симптомы заболевания. О них в беседе с радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Эксперт перечислил симптомы, которые не являются типичными для омикрон-штамма, однако могут присутствовать при заражении. Так, «омикрон» очень редко вызывает потерю обоняния – симптом, который был довольно частым в случае заражения предыдущими штаммами COVID-19.

«При «дельте» это встречалось уже реже, а при «омикроне» потеря обоняния — это редкость», - отметил врач.

Кроме того, «омикрон» почти не добирается до легких, оседая в бронхиальном дереве. Таким образом, заражение этим вариантом коронавируса редко вызывает пневмонию – вместо нее он вызывает бронхиолит. Врач отметил, что это неприятное заболевание, однако переносится оно легче, чем пневмония.

Ранее стало известно, что предположительно новый вариант «омикрона» BA.2 распознать труднее, чем первоначальную версию штамма. По мнению врачей, вариант BA.1 имеет генетическую особенность, которая позволяет быстро и легко понять, «омикрон» перед ними или нет. Что касается разновидности BA.2, у нее эта особенность отсутствует.

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