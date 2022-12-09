Главком ВМФ Евменов принял участие в Международном арктическом форуме в Петербурге

Евменов заявил, что Северный морской путь является национальным историческим достоянием России и должен быть надежно защищен. Это предусмотрено стратегией развития Арктической зоны и соответствующими решениями.

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Главком ВМФ России Николай Евменов принял участие в XII Международном арктическом форуме «Арктика: Настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минобороны России.

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

«Военно-морской флот страны исследовал и будет продолжать исследовать Арктику. Эти усилия будут наращиваться. Речь не идет о какой-то милитаризации Арктики. Это прежде всего надежное обеспечение безопасности арктических рубежей и интересов России. Будем и далее развивать инфраструктуру Арктической зоны», - заявил Евменов.

Он добавил, что Северный морской путь является национальным историческим достоянием России и должен быть надежно защищен. Это предусмотрено стратегией развития Арктической зоны и соответствующими решениями.

По словам Николая Евменова, роль и задачи ВМФ давно определены. Арктическая группировка будет и далее активно развиваться и усиливаться. Для ВМФ это приоритетная задача.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов