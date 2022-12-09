Главком ВМФ назвал Северный морской путь национальным достоянием России

Николай Евменов отметил, что понятие «Русская Арктика» было, есть и будет, а чтобы оно действительно имело монолитный характер, там должен находиться ВМФ России.

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Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в разговоре со «Звездой» отверг попытки «горячих голов» из-за рубежа придать Северному морскому пути международный, «общий», статус.

«С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, Севморпуть - это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный путь, это фасад нашей страны, он будет надежно защищен», - подчеркнул Евменов.

Николай Евменов отметил, что понятие «Русская Арктика» было, есть и будет. А чтобы оно действительно имело монолитный характер, там должен находиться ВМФ России.

При этом он уточнил, что речь идет не о милитаризации Арктики, а о защите своих интересов в свете реальной внешнеполитической обстановки. ВМФ России продолжает традиции.

Евменов сообщил, что по усилению арктической группировки все решения уже приняты и реализуются. Устанавливаются гарнизоны, создается нормальный уровень жизни. Все это обеспечивает надежную защиту российских территорий в Арктике.

Ранее публиковались кадры работы самоходок «Мста-С М2» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов