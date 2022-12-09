Хорватия и Бразилия назвали составы команд на четвертьфинальный матч чемпионата мира

Хорватия и Бразилия сообщили имена игроков четвертьфинального матча чемпионата мира, который пройдет 9 декабря.

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Сборные Хорватии и Бразилии объявили стартовые составы своих команд на четвертьфинальный матч чемпионата мира. Игра начнется 18:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной Хорватии: Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Йосип Юранович, Марио Пашалич, Борна Соса, Иван Перишич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Андрей Крамарич. Капитан - Лука Модрич. Вратарь - Доминик Ливакович.

Стартовый состав сборной Бразилии: Данило, Эдер Милитао, Маркиньос, Каземиро, Неймар, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон. Капитан - Тиаго Силва. Вратарь - Алиссон.

Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Победитель матча сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина - Нидерланды, матч которых пройдет 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная Бразилии одержала победу над южнокорейской командой. Встреча завершилась со счетом 4:1.