Арестованы 23 подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии

Из 25 подозреваемых, задержанных по обвинению в подготовке госпереворота, 23 были арестованы. Среди них - одна россиянка.

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Полиция Германии задержала 25 подозреваемых в подготовке госпереворота. 23 из них были арестованы, в том числе гражданка России Виталия Б.

«Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест против граждан ФРГ... и гражданки России Виталии Б. Обвиняемые были задержаны 7 декабря», - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкой генпрокуратуры.

Злоумышленники намеревались сформировать временное правительство и создать новую армию. Россиянку, задержанную вместе с обвиняемыми в подготовке госпереворота в Германии, подозревают в установлении контакта между лидером заговора и «представителями России». Однако нет оснований предполагать, что официальные лица из России поддерживали заговорщиков.

Напомним, что, по данным следствия, заговорщики разделяли идеи праворадикальной сети Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны «рейхсбюргеров».