Арестованы 23 подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Полиция Германии задержала 25 подозреваемых в подготовке госпереворота. 23 из них были арестованы, в том числе гражданка России Виталия Б.
«Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест против граждан ФРГ... и гражданки России Виталии Б. Обвиняемые были задержаны 7 декабря», - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкой генпрокуратуры.
Злоумышленники намеревались сформировать временное правительство и создать новую армию. Россиянку, задержанную вместе с обвиняемыми в подготовке госпереворота в Германии, подозревают в установлении контакта между лидером заговора и «представителями России». Однако нет оснований предполагать, что официальные лица из России поддерживали заговорщиков.
Напомним, что, по данным следствия, заговорщики разделяли идеи праворадикальной сети Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны «рейхсбюргеров».