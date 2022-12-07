Глава МВД Германии сравнила радикалов, готовивших госпереворот, с опасной пропастью

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Массовые аресты по делу о заговоре в ФРГ показали масштабность угрозы терроризма. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер прокомментировала задержания группы радикалов, которые, по данным предварительного следствия, готовили государственный переворот в ФРГ.

«Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии. Расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны "рейхсбюргеров"», - написала Фезер в Twitter.

Глава МВД Германии отметила, что экстремисты руководствовались «фантазиями о насильственном перевороте и идеологии заговора», и заявила, что органы правопорядка будут и впредь пресекать подобные противоправные проявления.

«Мы будем продолжать придерживаться жесткой линии», - подчеркнула министр внутренних дел ФРГ.

Напомним, что, по информации Генпрокуратуры Германии, по подозрению в подготовке заговора с целью насильственного захвата власти в ФРГ задержаны 25 человек, по месту жительства еще 27 фигурантов проводятся обыски. Задержания прошли как на территории в ФРГ - в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии, так и за рубежом - в Китцбюэле в Австрии и в Перуджи в Италии. По данным следствия, заговорщики разделяли идеи праворадикальной сети Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon.

Ранее сообщалось, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых радикалов, которые планировали штурмом взять бундестаг. В спецоперации было задействовано порядка 3 000 силовиков.