В МО РФ сообщили о наступательных действиях и отражении контратак врага на Краснолиманском направлении

За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге о продолжении наступления и отражении контратак вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Краснолиманском направлении.

На данном направлении противник понес потери в живой силе и военной технике. За минувшие сутки уничтожены более 50 украинских боевиков, две БМП и четыре пикапа.

На Купянском направлении штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по неприятельским войскам. Потери ВФУ в личном составе превысили 40 человек.

По словам Конашенкова, на Донецком направлении за сутки уничтожены более 30 украинских боевиков. На Южно-Донецком направлении попытки противника атаковать тоже не увенчались успехом. Подразделения ВФУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Как утверждает официальный представитель российского оборонного ведомства, безвозвратные и санитарные потери противника на данном направлении составили до 80 человек в личном составе.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится в Запорожской области ВС РФ вскрыли и поразили установки РСЗО MLRS и MARS II.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов