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МО РФ: в Запорожской области вскрыли и поразили установки РСЗО иностранного производства

16:10 09.12.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеские РСЗО были поражены в района Шевченковского в Запорожской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили о поражении шести украинских пусковых установок РСЗО западного производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ», - отметил Конашенков. 

Эти РСЗО вошли в список целей, уничтоженных или пораженных за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Еще огневому поражению подверглось 86 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 183 районах. 

Удалось уничтожить украинскую РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Дружба на территории ДНР. 

«В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики уничтожена реактивная система залпового огня "Ураган". В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня "Град"», - заметил Игорь Конашенков. 

Кроме этого, в населенном пункта Кривая Лука на территории ДНР был уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков. 

За последние сутки российскими средствами ПВО было уничтожено три украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Алчевск и Первомайск в ЛНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 441 самолета, 181 вертолета, 2 643 беспилотников, 392 ЗРК, 7 043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевых машин РСЗО, 3 668 орудий и минометов, а также 7 522 единицы специальной единиц военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал о наступательных действиях и отражении контратак врага на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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