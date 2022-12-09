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Путин рассказал, почему неэффективен превентивный ядерный удар США по России

Тимур Шерзад
16:36 09.12.2022
Президент России сообщил, что американцы предполагали нанесение «обезоруживающего» удара с помощью гиперзвуковых систем. Их, правда, пока у США нет - а вот у России есть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему американский «обезоруживающий» удар по России был бы неэффективен. 

«У США есть теория превентивного удара. Они разрабатывают теорию "обезоруживающего" удара. Это удар современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника систем управления и так далее», - сказал Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке. 

Он сообщил, что американцы предполагали нанесение обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем. Их, правда, пока у США нет - а вот у России есть. Президент заметил, что, возможно, в этом свете следует подумать о том, чтобы взять на вооружение идеи американцев по обеспечению своей безопасности. 

«В нашей стратегии сформулирован ответно-встречный удар. Наша система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракеты в направлении территории РФ. Потом начинается ответ. Мы же регулярно проводим учения ядерных сил, мы информируем о них. После того как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Остановить их невозможно», - подчеркнул Путин. 

Принципиальная разница в подходах двух государств, заметил Владимир Путин, в том, что по нашей стратегии падение головных частей вражеских ракет на Россию неизбежно. Но и от противника при этом ничего не останется, потому что перехватить сотни выпущенных нами ракет будет невозможно. И это - сдерживающий фактор. 

Путин добавил, что тем не менее есть над чем задуматься, если американцы считают, что такой удар все-таки возможен. По словам президента, следует обдумать угрозы, которые создают для России такие идеи в сфере обороны других стран.

Также Путин заметил, что в результате спецоперации всем придется согласиться с реалиями «на земле».

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