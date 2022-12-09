Путин согласился с Лукашенко, что страны ЕАЭС должны эффективнее устранять барьеры в торговле

Российский лидер также указал, что работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах между странами - членами ЕАЭС ускорилась.

© Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин согласился с мнением белорусского коллеги Александра Лукашенко в том, что странам Евразийского экономического союза ЕАЭС необходимо эффективнее работать по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, так как они препятствуют свободной торговле между государствами.

«Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорил, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать», - отметил президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Кроме того, российский лидер указал, что работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах между странами - членами ЕАЭС ускорилась. Вместе с тем, по словам президента, запущен процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана.