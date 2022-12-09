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Американцы сравнили призыв Киева запретить русскую культуру с нацистскими действиями Германии

Вероника Волосунова
16:40 09.12.2022
Читатели американского издания Breitbart считают такие призывы «глупыми», особенно перед рождественским сезоном, когда по всему миру играют Щелкунчика.
Американцы сравнили призыв Киева запретить русскую культуру с нацистскими действиями Германии
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Призыв министра культуры Украины Александра Ткаченко бойкотировать российскую культуру подвергся сильной критике со стороны читателей американского издания Breitbart . Пользователи портала считают, что нет необходимости запрещать российский балет, музыку отечественных композиторов, книги Достоевского и Пушкина и другие форматы искусства.

Американцы также назвали этот призыв нацистским. Один из пользователей написал:

«Гитлер сжигал книги, Киев запрещает русскую культуру».

Другой добавил, что «они прям на одно лицо», потому что нацисты сжигали книги, нападали на церкви, сносили памятники и отменяли другие культуры.

Также такой вопрос считают «глупым» перед рождественским сезоном, во время которого по всему миру играют сочинения П.И.Чайковского для балета «Щелкунчик».

«Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть Щелкунчика. Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, или немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?»

Пользователь с ником shawzy также стал задумываться «обо всей нацистской символике на Украине», которую, по его словам, иностранные СМИ игнорируют.

А Kyle Rittenhouse supporter добавил, что «в таком случае они должны перестать принимать поддержку Запада».

Ранее на Украине не признали нацистской символику дивизии СС «Галичина». Данный вопрос был инициирован еще пять лет назад. Теперь утверждается, что символика дивизии СС «Галичина» не нацистская и не запрещена на Украине. 

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