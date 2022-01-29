В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка

Специалисты пытаются поймать тигренка, которого ранее видели в деревне Ермолино в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Как утверждается, местные жители обратились в полицию после того, как увидели бегающего по Дмитровскому шоссе тигра.

«В ходе проверки информации выяснилось, что животное является молодым тигренком. На место прибыли егеря, ведется отлов животного», - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых была запечатлена встреча на ночной проселочной дороге с тигренком. Автор видео рассказал, что место действия - деревня Ермолино. Необычную встречу записал видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как тигренок остановился в нерешительности прямо посреди заснеженной дороги.