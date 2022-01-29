Очевидец показал на видео встречу с тигренком в Подмосковье

В Сети появилось видео, на котором опубликована встреча на ночной проселочной дороге с маленьким тигренком. Автор ролика уверяет, что место действия - подмосковная деревня Ермолино. Необычная встреча попала на кадры видеорегистратора автомобиля. Очевидец разместил их в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Широкая в Ермолино тигр живой бегает. На улице ночь», - слышны комментарии автора видео за кадром.

На кадрах видно, как тигренок остановился в нерешительности прямо посреди заснеженной дороги. Водитель несколько раз осветил его дальним светом фар. Как тигренок оказался ночью посреди дороги и когда были сняты кадры - не уточняется.