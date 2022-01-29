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Очевидец показал на видео встречу с тигренком в Подмосковье

Ян Брацкий
13:57 29.01.2022
Зверь некоторое время кружился перед остановившимся автомобилем, после чего исчез из виду.
© Видео: Владимир Броуда, Наш Некрасовский|Подмосковье - ВКонтакте © Фото: Владимир Броуда, Наш Некрасовский|Подмосковье - ВКонтакте
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В Сети появилось видео, на котором опубликована встреча на ночной проселочной дороге с маленьким тигренком. Автор ролика уверяет, что место действия - подмосковная деревня Ермолино. Необычная встреча попала на кадры видеорегистратора автомобиля. Очевидец разместил их в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Широкая в Ермолино тигр живой бегает. На улице ночь», - слышны комментарии автора видео за кадром.

На кадрах видно, как тигренок остановился в нерешительности прямо посреди заснеженной дороги. Водитель несколько раз осветил его дальним светом фар. Как тигренок оказался ночью посреди дороги и когда были сняты кадры - не уточняется.

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