Путин поставил вопрос о выплатах пенсий и оказании медпомощи бездомным

Президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить механизм регистрации лиц, не имеющих определенного места жительства. Об этом говорится в списке поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Кабмину необходимо предоставить предложения о совершенствовании механизмов регистрации этой категории граждан, в том числе при помощи портала Госуслуг. Кроме того, должны быть улучшены механизмы реализации прав лиц без определенного места жительства на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медпомощи по месту пребывания.

Поручение надлежит исполнить до 1 мая 2022 года. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов федерации, говорится в документе.

В декабре прошлого года Путин указал на то, что в России тяжелая ситуация с бездомными. Он отметил, что необходимо проработать все предложенные решения по ее улучшению и заниматься этим вопросом с расчетом на оказание конкретной помощи отдельным людям.