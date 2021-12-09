Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию с бездомными

Президент России Владимир Путин отметил, что в России ситуация с бездомными тяжелая и вызывает у него чувство стыда.

«Для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», - сказал он.

Президент также отметил, что остается понятие «чиновничьей черствости». Но добавил, что среди чиновников достаточно много совестливых людей.

«О чиновничьей черствости мы часто говорим, и это зависит от конкретных людей, у нас чиновников много, достаточно и людей совестливых, сознательных, ответственных за то, чем они занимаются. Но государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, с тем чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло, вне зависимости, почему это случилось», - подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что нужно проработать все предложенные решения: регистрацию пребывания бездомных граждан, возможности их регистрации через портал «Госуслуги». Он сообщил, что однозначно нужно заниматься этим вопросом с расчетом на оказание конкретной помощи конкретному человеку.

Ранее российский президент прокомментировал ситуацию с мигрантами в России, сообщив, что необходима предварительная подготовка мигрантов перед их приездом в Россию.