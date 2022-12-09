В ДНР заявили о прямых попаданиях ВСУ по учебным корпусам двух вузов в Донецке

Сообщается о попадании в учебные корпуса университета экономики и торговли и технического университета Донецка.

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В Донецке зафиксировали прямые попадания снарядов украинских боевиков в учебные корпуса университета экономики и торговли и технического университета. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: город Донецк: Ворошиловский район: прямое попадание в здание учебного корпуса №5 ДонНУЭТ», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК добавило, что зафиксировано также прямое попадание в здание учебного корпуса №3 Донецкого национального технического университета.

Ранее по одному из районов Донецка был нанесен массированный удар украинскими националистами. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о пуске шести ракет по Ворошиловскому району из украинской РСЗО «Град».