Украинские боевики обстреляли Донецк 6 ракетами РСЗО «Град»

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Украинские боевики нанесли массированный удар по одному из районов Донецка. Шесть ракет из реактивной артиллерии были выпущены по Ворошиловскому району.

Сообщается, что обстрел произошел в 00:43 и производился из населенного пункта Тоненькое. Информацию опубликовало представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:43 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Немногим ранее украинские неонацисты обстреляли крупнейший в Луганской области элеватор. Удар произошел примерно в девять часов утра. Две ракеты М-31 реактивной системы залпового огня HIMARS упали на территорию предприятия. В результате ракетного удара трое сотрудников получили легкие контузии и были доставлены в городскую больницу.