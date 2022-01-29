Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Польский военный Эмиль Чечко, который совершил побег в Белоруссию заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал после событий на границе с Польшей.

«Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», - сказал молодой человек в видеообращении, которое распространил центр «Системная правозащита».

Ранее Чечко рассказал белорусским следователям об убийстве на границе с Польшей более 240 беженцев. По словам военнослужащего, он вместе с сослуживцами участвовал в убийствах в приграничной полосе.

Впоследствии молодой человек признался, что не может вернуться в Польшу, так как сомневается в возможности остаться в живых на родине.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался 8 ноября 2021 года. Тогда тысячи беженцев направились к транспортно-логистическому центру «Брузги» и потребовали пропустить их в Польшу для последующего трансфера в ФРГ. Польские силовики применили силу и спецсредства, шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

Действия польских силовиков осудили в Минске и в Москве. Впоследствии беженцы были размещены на территории Белоруссии в специальном лагере, их обеспечили всем необходимым.