Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что на родине его ждет смерть
Попросивший политического убежища в Белоруссии польский военнослужащий заявил, что его жизнь в опасности.
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Польский военный Эмиль Чечко, сбежавший из страны и попросивший политического убежища в Белоруссии, заявил, что не хотел бы возвращаться назад. Молодой человек признался, что сомневается в возможности остаться в живых на родине.
«Возвращение в Польшу - для меня это смерть», - цитирует его РИА Новости со ссылкой на белорусское телевидение.
Чечко отметил, что хотел бы остаться жить в Белоруссии. Он также положительно ответил на вопрос, нужна ли ему в настоящее время защита от Минска.
Ранее военнослужащий рассказал, что участвовал в регулярных убийствах нелегальных мигрантов, находясь на службе в Польше. Он также указал, что сбежал из страны из-за несогласия с жестокой политикой Варшавы.