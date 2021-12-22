Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что на родине его ждет смерть

Польский военный Эмиль Чечко, сбежавший из страны и попросивший политического убежища в Белоруссии, заявил, что не хотел бы возвращаться назад. Молодой человек признался, что сомневается в возможности остаться в живых на родине.

«Возвращение в Польшу - для меня это смерть», - цитирует его РИА Новости со ссылкой на белорусское телевидение.

Чечко отметил, что хотел бы остаться жить в Белоруссии. Он также положительно ответил на вопрос, нужна ли ему в настоящее время защита от Минска.

Ранее военнослужащий рассказал, что участвовал в регулярных убийствах нелегальных мигрантов, находясь на службе в Польше. Он также указал, что сбежал из страны из-за несогласия с жестокой политикой Варшавы.