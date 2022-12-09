Шойгу обсудил региональную безопасность с первым замглавы Генштаба Ирана

Как уточнили в МО РФ, встреча состоялась в Москве на полях заседания глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с первым замглавы Генштаба Ирана Азизом Насирзаде. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодняшняя встреча была очень полезна. Те темы, которые мы обсудили, являются насущными для обеспечения безопасности в наших регионах сегодня. Я очень внимательно выслушал ваше выступление, очень содержательное и конструктивное», - прокомментировал эту встречу Шойгу.

Как уточнили в МО РФ, встреча состоялась в Москве на полях заседания глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ.

Сам Насирзаде отметил, что для Ирана очень важны отношения с Россией и поблагодарил за создание возможности для двусторонней встречи.

Ранее сообщалось, что во встрече глав военных ведомств стран ШОС и СНГ по видеосвязи принял участие министр обороны Китая.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов