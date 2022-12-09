Армия Министр обороны КНР по видеосвязи принял участие во встрече глав военных ведомств стран ШОС и СНГ На заседании в Москве стороны обсуждают вопросы международной безопасности и дальнейшее военное сотрудничество. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по видеосвязи присоединился к встрече глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), которая проходит в Москве 9 декабря. На заседании стороны обсуждают вопросы международной безопасности, способы поддержания региональной стабильности и дальнейшее военное сотрудничество. Ранее министры обороны стран ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Также Шойгу сообщил о подписании главами оборонных ведомств коммюнике относительно решения общих проблем в сфере безопасности. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика