Путин на встрече с Пашиняном обсудил региональную тематику

Премьер Армении отметил, что урегулирование в Нагорном Карабахе является главным вопросом в регионе.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил готовность обсудить региональную тематику. Встреча проходит на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается нагорно-карабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев», - заявил Пашинян.

Армянский премьер также отметил, что в Нагорном Карабахе имеются большие сомнения по поводу перекрытия Лачинского коридора.

Путин в свою очередь отметил, что у него с Пашиняном всегда есть вопросы для обсуждения. Он также напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана.