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Россиян предупредили о возможной «депрессии» из-за «омикрона»

Анна Назайкина
15:10 29.01.2022
Такое серьезное последствие новой мутации коронавируса встречается далеко не у всех, отметил врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kampus Production, Pexels
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Вирусолог Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» предупредил россиян, что при заражении «омикроном», а также другими штаммами коронавируса может наблюдаться депрессия, слабость, снижение когнитивных функций.

«Слабость, депрессия - очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм. У разных людей может по-разному проявляться. И этот штамм не исключение. Снижение когнитивных способностей. Каждый должен знать, что если это у кого-то было или есть, необязательно будет у него тоже при заражении “омикроном”, потому что от случая к случаю это варьируется очень сильно», - сказал специалист.

В конце ноября прошлого года Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Чумаков предположил, что омикрон-штамм COVID-19 мог быть создан искусственно для того, чтобы пандемии коронавируса закончилась быстрее.

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