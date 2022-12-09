В ЕС сообщили, что не собирались финансировать поставки вооружения Украине из Фонда мира

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Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) приближается к финансовому потолку из-за глобальных трат ЕС на военную помощь Украине. В ЕС сообщают, что не предполагали поставку вооружения Украине при формировании финансирования фонда.

«Когда мы утверждали Европейский фонд мира, никто не представлял, что средства будут израсходованы таким образом - на помощь украинским вооруженным силам», - сообщил источник РИА Новости.

Европейский фонд мира создавался как инструмент для повышения способности ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир, укреплять международную стабильность и безопасность. Евросоюз использует средства фонда для оказания поддержки Молдавии, Грузии, Ливану, Иордании, Мавритании. Также из бюджета фонда была потрачена сумма в 2,6 миллиарда на военную помощь Украине.

«Это глобальный инструмент... Он рассчитывался с потолком 5,7 миллиарда. Мы потратили уже 3,1 миллиарда, уже приближаемся к потолку. Чтобы сохранить глобальный подход ЕС, ожидается повышение потолка этого фонда... Я не могу предсказать, какое решение и когда примет Совет ЕС, но это важный инструмент. Его финансирование будет зависеть от потребностей», - рассказывает европейский чиновник.

Напомним, что в апреле глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении ЕС снабжать Украину тяжелым вооружением. По его словам, именно через Европейский фонд мира финансируются военные операции за рубежом.