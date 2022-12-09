Шойгу: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике, отражающее подходы к решению общих проблем безопасности

Сергей Шойгу отметил, что в ходе встречи ее участники обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания стабильности. Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество в военной сфере.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о подписании главами оборонных ведомств стран ШОС и СНГ коммюнике относительно решения общих проблем в сфере безопасности.

«По итогам заседания принято совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности», - заметил Шойгу на московской встрече министров обороны стран ШОС и СНГ.

Сергей Шойгу отметил, что в ходе встречи ее участники обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания стабильности. Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество в военной сфере.

Помимо прочего, по видеоконференцсвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ выступил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Поблагодарив Россию за приглашение, он довел до участников свое мнение по ситуации в международной безопасности.

Также Шойгу заявил о росте роли вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов