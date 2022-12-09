Шойгу заявил об особом значении содействия в повышении потенциала войск Армении

Министр обороны РФ подчеркнул, что Армения является союзником России по ОДКБ и ключевым стратегическим партнером в Закавказье.

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Москва придает особое значение развитию сотрудничества с Ереваном и содействию в повышении потенциала Вооруженных сил Армении. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном на заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в Москве.

Российский министр подчеркнул, что Армения является союзником России по ОДКБ и ключевым стратегическим партнером в Закавказье.

«Мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в регионе и прилагаем для этого максимум усилий. Придаем особое значение развитию двустороннего сотрудничества и оказанию содействия в повышении потенциала Вооруженных сил Армении», - сказал Шойгу.

Министры утвердили план сотрудничества между российским и армянским оборонными ведомствами на следующий год. Папикян отметил, что в Армении ценят инициативу РФ и усилия по организации саммита.

Также Шойгу сообщил о подписании главами оборонных ведомств стран ШОС и СНГ коммюнике относительно решения общих проблем в сфере безопасности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов