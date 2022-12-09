Рябков: США не отменят антироссийские санкции несмотря на дальнейшее развитие событий
Вопрос обсуждается сейчас на Консенсусе в Вашингтоне.
© Фото: Evan Golub, ZUMAPRESS, Globallookpress
На Консенсусе в Вашингтоне заявили, что не будут отменять антироссийские санкции. США также хотят истощить запасы экспортной выручки РФ и спровоцировать дефолт. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков.
«Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий», — прокомментировал Сергей Рябков во время дискуссии клуба «Валдай».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО хотят ослабить Россию любой ценой. По его мнению, политика НАТО разрушает систему безопасности в Европе и Азии.