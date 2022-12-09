Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин заявил, что предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки» - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия», - сообщил Сергей Полетыкин.



Напомним, что площадь возгорания в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье достигла 7 000 квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый номер сложности из пяти.