Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»
Начальник Главного управления МЧС Подмосковья назвал предварительную причину пожара в ТЦ «Мега Химки».
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин заявил, что предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки» - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия», - сообщил Сергей Полетыкин.
Напомним, что площадь возгорания в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье достигла 7 000 квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый номер сложности из пяти.