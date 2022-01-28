Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин поручил произвести доработку проектов новой концепции внешней политики России после того, как документ обсудили в ходе совещания с членами Совбеза страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, приняли ли проект сегодня.

Сегодня, 28 января, в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ глава государства сообщил, что Министерство иностранных дел РФ подготовило проект концепции внешней политики с учетом изменений в международной политике. Путин отметил, что этот документ относится к категории стратегического планирования.