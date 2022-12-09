Кремль: лидеры ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

Среди подписанных документов - решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по заключению соглашения о свободной торговле.

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По итогам саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке лидеры страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 15 документов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди подписанных документов - решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по заключению соглашения о свободной торговле. Также определены основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год, утвержден бюджет объединения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Мероприятие проходило в здании Конгресс-холла. Российского лидера по приезде поприветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров. Ожидается, что одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС.