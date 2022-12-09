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Путин: появляются угрозы в мире и происходят сдвиги в развитии многополярного мира

Алексей Курильченко
11:09 09.12.2022
Многие представители западных элит любыми способами пытаются сохранить свою гегемонию, заявил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В настоящее время в мире происходят мощные геополитические сдвиги, другие страны начинают активнее отстаивать свои интересы. При этом Запад все еще пытается сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

«Появляются новые острые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах появляются контуры по-настоящему многополярного миропорядка. В Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые все активнее отстаивают свои национальные интересы. Защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно. Вместе с тем конфликтный потенциал в мире растет. И это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», - заявил Путин.

Напомним, Путин прибыл на заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Мероприятие проходит в здании Конгресс-холла. Российского лидера по приезде поприветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров. Ожидается, что одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС.

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