ЦБ рассматривает меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

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Центральный банк России может утвердить меры по упрощенному кредитованию жителей Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает РБК, ссылаясь на источники в ЦБ, в настоящее время регулятор обсуждает данный вопрос с некоторыми российскими кредитными организациями.

«Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей - запустить для них программу льготной ипотеки», - следует из сообщения.

По словам собеседника издания, люди, переселяющиеся с новых территорий, в настоящий момент не обеспечены необходимыми финансовыми услугами. В связи с этим Центробанк обсуждает с банкирами спектр услуг и финансовых продуктов, которые можно предоставить клиентам, пока их миграционный статус не уточнен.

В свою очередь, представитель Промсвязьбанка сообщил газете, что банк начал выдавать потребительские кредиты в Народных республиках Донбасса. Он пояснил, что ссудами могут воспользоваться только клиенты, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов.

«Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, - для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ», - сказал он.

Сегодня стало известно, что российское правительство рассмотрит инициативу о расширении круга лиц, которые имеют право на ипотечные каникулы. В список льготников хотят включить все семьи с детьми. Кроме того, предложено упростить условия предоставления ипотечных каникул.